Мальчик вася все переводит в двоичный код. если у него спросить, сколько книг у него стоит на верхней полке, то он ответит-110. а на нижней на две меньше. сколько всего книг у Васи? ответ двоичный чилос

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Мальчик вася все переводит в двоичный код. если у него спросить, сколько книг у него стоит на верхней полке, то он ответит-110. а на нижней на две меньше. сколько всего книг у Васи? ответ двоичный чилос

Автор: Гость