Мальчик вася все переводит в двоичный код. если у него спросить, сколько книг у него стоит на верхней полке, то он ответит-110. а на нижней на две меньше. сколько всего книг у Васи? ответ двоичный чилос
Информатика
Мальчик вася все переводит в двоичный код. если у него спросить, сколько книг у него стоит на верхней полке, то он ответит-110. а на нижней на две меньше. сколько всего книг у Васи? ответ двоичный чилос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим 110 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления, для того чтобы посчитать количество книг. В конце концов, когда находим общее количество книг, переводим из лестничной системы счисления в двоичную.
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