Почему при составлении рациона недостаточно учитывать только калорийность продуктов?
Биология
Почему при составлении рациона недостаточно учитывать только калорийность продуктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При составлении рациона калорийность важная характеристика.Однако. 1. Необходимо учитывать содержание витаминов. Не все витамины образуются в организме. А при составлении детского рациона это особенно важно. Чем младше ребёнок, тем более нужны разнообразные витамины. 2.Кроме витаминов рацион должен быть сбалансирован по белковому составу. И опять же пример с детьми. Для них особенно важны незаменимые аминокислоты. 3.Микроэлементы.Калий, кальций,йод, магний и др. При снижении или отсутствии возникают болезни. 4.Кроме того, для пищеварения и профилактики заболеваний кишечника необходима клетчатка.
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