Как пишется синим пламенем или синим пламенем

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Как пишется синим пламенем или синим пламенем
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Автор: Гость
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Гость:
Одинаково написано! синим пламенем или синим пламенем
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