Как проверить слово сваливались Заранее спасибо!

Русский язык
Как проверить слово сваливались Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово свалиться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомат упаковывает ракетки для бадминтона, по две ракетки в каждую упаковку. за час автомат упаковал 2014 ракеток. сколько упаковок изготовил авто...
Ответить
Биология
Почему при составлении рациона недостаточно учитывать только калорийность продуктов?
Ответить
Русский язык
Как пишется синим пламенем или синим пламенем
Ответить
Информатика
Мальчик вася все переводит в двоичный код. если у него спросить, сколько книг у него стоит на верхней полке, то он ответит-110. а на нижней на две ...
Ответить
Алгебра
Я 5⋅10− 1 +6⋅10− 2 +4⋅10− 4 .
Ответить