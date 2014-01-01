Ребят пожалуйста помогите СРОЧНО надо решить, 2 вариант # 1-4
Математика
Ребят пожалуйста помогите СРОЧНО надо решить, 2 вариант # 1-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 0.81 б 75 в 0.1 г 4.29
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