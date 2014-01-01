Укроп и лук переносят заморозки или низкие температуры?

Биология
Укроп и лук переносят заморозки или низкие температуры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему они переносят мороз градусом 1+ , 4- .
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