Укроп и лук переносят заморозки или низкие температуры?
Биология
Укроп и лук переносят заморозки или низкие температуры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему они переносят мороз градусом 1+ , 4- .
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