1)Выразите в радианной мере величину угла: а)18 б)-250 в)-360 г)225 2)Выразите в градусной мере величину угла а)п б)-2.5 в)п/3 г)3
Алгебра
1)Выразите в радианной мере величину угла: а)18 б)-250 в)-360 г)225 2)Выразите в градусной мере величину угла а)п б)-2.5 в)п/3 г)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)п/10 б) в)-2п г)5п/4 2 а)180 в)60 г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклоняйте письменно существительные странно гвоздь Выделите падежные оконча??ия сравняется с образцами склонение данных упражнение 19
Математика
В комнате светлой четыре окошка На каждом окошке сидело по кошке У каждой напроти?? сидели три кошки И жадно лакали сметану из плошки Так сколько ж...
Русский язык