Найди значение выражение легуим способом

Математика
Найди значение выражение легуим способом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(256+744)+53+30, соедини дугами
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