Найди значение выражение легуим способом
Математика
Найди значение выражение легуим способом
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(256+744)+53+30, соедини дугами
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