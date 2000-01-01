Старик, старуха, море, землянка; рыба, пряжа, невод, трава, рыбка; ветхая, синее, морская, золотая; жили, ловил, пряла, закинул, пришёл.(кто, что, какой, какая, какое, что делает)?

Русский язык

Старик, старуха, море, землянка; рыба, пряжа, невод, трава, рыбка; ветхая, синее, морская, золотая; жили, ловил, пряла, закинул, пришёл.(кто, что, какой, какая, какое, что делает)?

Автор: Гость