Вставь в слова пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные слова. Днём лошади п...слись( )в лугах, а поз...ней( )ночью спали около тёплых стогов. Иногда лошади просыпались от гу...ков( )парохода на реке. С берега( )доносилс...
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Вставь в слова пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные слова. Днём лошади п...слись( )в лугах, а поз...ней( )ночью спали около тёплых стогов. Иногда лошади просыпались от гу...ков( )парохода на реке. С берега( )доносился запах шиповника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошади паслись(пАстись) в лугах, а поздней( запоздалый, опоздание, опоздать, опоздали, опаздывать.)ночью спали около тёплых стогов.
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