Вставь в слова пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные слова. Днём лошади п...слись( )в лугах, а поз...ней( )ночью спали около тёплых стогов. Иногда лошади просыпались от гу...ков( )парохода на реке. С берега( )доносилс...

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Вставь в слова пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные слова. Днём лошади п...слись( )в лугах, а поз...ней( )ночью спали около тёплых стогов. Иногда лошади просыпались от гу...ков( )парохода на реке. С берега( )доносился запах шиповника.

Автор: Гость