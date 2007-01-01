Приведите многочлен b2+a2b-4ab2+9a2b-ab2-b2 к стандартному виду и найдите его значение при а= -1; b= -3

Алгебра

Приведите многочлен b2+a2b-4ab2+9a2b-ab2-b2 к стандартному виду и найдите его значение при а= -1; b= -3

Автор: Гость