Приведите многочлен b2+a2b-4ab2+9a2b-ab2-b2 к стандартному виду и найдите его значение при а= -1; b= -3
Алгебра
Приведите многочлен b2+a2b-4ab2+9a2b-ab2-b2 к стандартному виду и найдите его значение при а= -1; b= -3
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(b-a)^5=(-3+1)^5=(-2)^5=-32
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