Краткий рассказ о главных героях сказки 12 месяцев
Литература
Краткий рассказ о главных героях сказки 12 месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По велению капризной и взбалмошной принцессы мачеха отправила свою падчерицу в декабре- месяце в лес за подснежниками. 12 месяцев помогли падчерице собрать подснежники и обещали всегда приходить на помощь к ней, подарив колечко. Принцесса захотела сама побывать в лесу и увидеть подснежники, но поплатилась за это только тем, что очень замёрзла. А мачеху вместе с её дочерью 12 месяцев превратили в вечно лающих друг на друга собак.
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