Укажи растение, которое не относится к травянистым. Одуванчик, крапива, ромашка, ч??рника
Окружающий мир
Укажи растение, которое не относится к травянистым. Одуванчик, крапива, ромашка, ч??рника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется черника!!!! Потамучто у всех остальных себли зелёные как у травы а у черники как у дерева
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Вставь в слова пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные слова. Днём лошади п...слись( )в лугах, а поз...ней( )ночью спали около тёплых стого...
Алгебра
Приведите многочлен b2+a2b-4ab2+9a2b-ab2-b2 к стандартному виду и найдите его значение при а= -1; b= -3