Укажи растение, которое не относится к травянистым. Одуванчик, крапива, ромашка, ч??рника

Окружающий мир
Укажи растение, которое не относится к травянистым. Одуванчик, крапива, ромашка, ч??рника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется черника!!!! Потамучто у всех остальных себли зелёные как у травы а у черники как у дерева
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