Укажите строку, в которой все глаголы пишутся с мягким знаком. А готовит.. ся, увлекает.. ся, разберут.. ся Б поёш.., разбежат.. ся, готовиш.. ся В кричиш.., слышит.. ся, катает.. ся Г катат.. ся, поёт.. ся, учит.. ся

Русский язык

Укажите строку, в которой все глаголы пишутся с мягким знаком. А готовит.. ся, увлекает.. ся, разберут.. ся Б поёш.., разбежат.. ся, готовиш.. ся В кричиш.., слышит.. ся, катает.. ся Г катат.. ся, поёт.. ся, учит.. ся

Автор: Гость