Укажите строку, в которой все глаголы пишутся с мягким знаком. А готовит.. ся, увлекает.. ся, разберут.. ся Б поёш.., разбежат.. ся, готовиш.. ся В кричиш.., слышит.. ся, катает.. ся Г катат.. ся, поёт.. ся, учит.. ся
Русский язык
Укажите строку, в которой все глаголы пишутся с мягким знаком. А готовит.. ся, увлекает.. ся, разберут.. ся Б поёш.., разбежат.. ся, готовиш.. ся В кричиш.., слышит.. ся, катает.. ся Г катат.. ся, поёт.. ся, учит.. ся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б поёш.., разбежат.. ся, готовиш.. ся
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