Решите неравенства 5х-2(х-4)≥9х+23 -х²-х+12gt;0

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5x-2x+8 больше или равно 9x+233x-9x больше или равно 23-8-6х больше или равно 15х меньше или равно -2,5Ответ: от минус бесконечности до -2,5 (включительно) -х^2-x+12 больше 0х^2+x-12 меньше 0найдём корни уравнения:D=1+48=49x=(-1+-7)/2x=-4 и х=3(х-3)(х+4) меньше 0решением будет промежуток от -4 до 3 (исключая концы)