Представте в виде десятичной дроби 7\6 1) 0,716 2) 4,375 3) 0,4375 4) 0,04375
Математика
Представте в виде десятичной дроби 7\6 1) 0,716 2) 4,375 3) 0,4375 4) 0,04375
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7 ; 4,4;0,4;0,0 вроде так :3
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