У Кости спросили, сколько лет его отцу. Костя ответил, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?

Математика

У Кости спросили, сколько лет его отцу. Костя ответил, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?

Автор: Гость