У Кости спросили, сколько лет его отцу. Костя ответил, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?

Математика
У Кости спросили, сколько лет его отцу. Костя ответил, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?
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Гость:
Сестра:5 костик:15 отец:45
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