Определите вид придаточного предложения. 30 пунктов. Видишь воздух: анфас сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас.
Русский язык
Определите вид придаточного предложения. 30 пунктов. Видишь воздух: анфас сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.....тех, кто губою наследил в нем до нас. (придаточное - изъяснительное)
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