Определите вид придаточного предложения. 30 пунктов. Видишь воздух: анфас сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас.

Русский язык

Определите вид придаточного предложения. 30 пунктов. Видишь воздух: анфас сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас.

Автор: Гость