С каким событием в истории России связаны следующие даты 12 апреля 1961 год

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С каким событием в истории России связаны следующие даты 12 апреля 1961 год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос ,как первый человек в космосе его считали
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