Разобрать 2 предложение по частям речи . За ним по пятам гнались котята . Из лопухов вылетел рыжий кот .
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Разобрать 2 предложение по частям речи . За ним по пятам гнались котята . Из лопухов вылетел рыжий кот .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За:-предлог ним:-местоимение по:-предлог пятам:-существительное гнались:-глагол котята:-существительное Из:-предлог лопухов:-существительное вылетел:-глагол рыжий:-прилагательное кот:-существительное
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