Разобрать 2 предложение по частям речи . За ним по пятам гнались котята . Из лопухов вылетел рыжий кот .

Русский язык
Разобрать 2 предложение по частям речи . За ним по пятам гнались котята . Из лопухов вылетел рыжий кот .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За:-предлог ним:-местоимение по:-предлог пятам:-существительное гнались:-глагол котята:-существительное Из:-предлог лопухов:-существительное вылетел:-глагол рыжий:-прилагательное кот:-существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
П роверочное слово к слову Бесчисленный вторую е
Ответить
Українська література
Характеристика Вадима із твору Русалонька з 7-В або прокляття роду кулаківських
Ответить
Українська мова
Звуковий аналіз слова листячко
Ответить
Математика
У Кости спросили, сколько лет его отцу. Костя ответил, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько...
Ответить
Биология
Охарактерезуйте особенности расположения, строения и работы мышц птиц
Ответить