Разобрать 2 предложение по частям речи . За ним по пятам гнались котята . Из лопухов вылетел рыжий кот .

Русский язык

Разобрать 2 предложение по частям речи . За ним по пятам гнались котята . Из лопухов вылетел рыжий кот .

Автор: Гость