Характеристика Вадима із твору Русалонька з 7-В або прокляття роду кулаківських

Українська література
Характеристика Вадима із твору Русалонька з 7-В або прокляття роду кулаківських
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Софійці хотілося допомогти родині, щоб Вадик жив у нормальнім сім’ї, не страждав, бо батьки далеко, а стара бабуся не може впоратися з вибриками онука-підлітка. Правда, самому Вадику його життя подобається, адже він робить усе, що заманеться: почав палити цигарки, водиться з якимись непевними людьми, краде й перепродає крадене.

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