Контрольныхе вопросы плиз

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1. Имя числ.-самостаятельная часть речи,которая обозначает количество предметов при счете(1,5,40,90,1998,150),а так же порядок предмет при счёте:первый,пятый, и т.д 2.Числит. делятся на 2 группы:1.количественные числительные 2.порядковые числительные пять(кол.) - пятый(поряд.)