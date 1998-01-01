Контрольныхе вопросы плиз
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Контрольныхе вопросы плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Имя числ.-самостаятельная часть речи,которая обозначает количество предметов при счете(1,5,40,90,1998,150),а так же порядок предмет при счёте:первый,пятый, и т.д 2.Числит. делятся на 2 группы:1.количественные числительные 2.порядковые числительные пять(кол.) - пятый(поряд.)
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