Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0,2*0,8*(-5)*1,25 г) (-2/3)*(-5/14)*(-3/4)*7/10 д) (-2 1/3)*(-8 2/7)*3*(-7) е) (-0,2)*(-0,5)*2/3*(-3/2)

Математика

Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0,2*0,8*(-5)*1,25 г) (-2/3)*(-5/14)*(-3/4)*7/10 д) (-2 1/3)*(-8 2/7)*3*(-7) е) (-0,2)*(-0,5)*2/3*(-3/2)

Автор: Гость