Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0,2*0,8*(-5)*1,25 г) (-2/3)*(-5/14)*(-3/4)*7/10 д) (-2 1/3)*(-8 2/7)*3*(-7) е) (-0,2)*(-0,5)*2/3*(-3/2)
Математика
Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0,2*0,8*(-5)*1,25 г) (-2/3)*(-5/14)*(-3/4)*7/10 д) (-2 1/3)*(-8 2/7)*3*(-7) е) (-0,2)*(-0,5)*2/3*(-3/2)
Ответ(ы):
Гость:
А) -100*(-72)=7200 б) 33*(-100)=-3300 в) -4*(-0.25)=1 г)1/2*(-1/4)=-1/8 д) -7*58=-406 е)0.1*(-1)=-0.1
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