В роще на берегу озера 132 берёзы,это 3 часть. Всех деревьев, растущих на берегу озер??. Сколько деревьев растёт на берегу озера?

Математика

В роще на берегу озера 132 берёзы,это 3 часть. Всех деревьев, растущих на берегу озер??. Сколько деревьев растёт на берегу озера?

Автор: Гость