В роще на берегу озера 132 берёзы,это 3 часть. Всех деревьев, растущих на берегу озер??. Сколько деревьев растёт на берегу озера?
Математика
В роще на берегу озера 132 берёзы,это 3 часть. Всех деревьев, растущих на берегу озер??. Сколько деревьев растёт на берегу озера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132*3=396 деревьев растет на берегу озера
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