Проверочное слово к дельфинарий, смотрели, потрясающее, представление, морские, в??село.
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Проверочное слово к дельфинарий, смотрели, потрясающее, представление, морские, в??село.
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Проверочное слово: дельфИн осмОтр трЯска предстАвить мОре весЕлье
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