Помогите плиз Дано: cos a=-0,6 ; pi Найти:sin2a
Алгебра
Помогите плиз Дано: cos a=-0,6 ; pi Найти:sin2a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём sina по основному тригонометрическому тождеству sin^2 a+cos^2 a=1 sina=(корень квадратный из)1-(-0.6)^2=0.8 sin2a=2sina×cosa=2×0.8×(-0.6)=-96
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