Митя делает 4 шага вперёд и 2 обратно затем делает опять 4 шага вперёд и 2 обратно по??ом ещё 4 шага вперёд и 2 обратно и т.д. сколько всего шагов он сделает когда в первый раз окажется на расстоянии 10 шагов от места отправления

Математика

Митя делает 4 шага вперёд и 2 обратно затем делает опять 4 шага вперёд и 2 обратно по??ом ещё 4 шага вперёд и 2 обратно и т.д. сколько всего шагов он сделает когда в первый раз окажется на расстоянии 10 шагов от места отправления

Автор: Гость