Митя делает 4 шага вперёд и 2 обратно затем делает опять 4 шага вперёд и 2 обратно по??ом ещё 4 шага вперёд и 2 обратно и т.д. сколько всего шагов он сделает когда в первый раз окажется на расстоянии 10 шагов от места отправления
Математика
Митя делает 4 шага вперёд и 2 обратно затем делает опять 4 шага вперёд и 2 обратно по??ом ещё 4 шага вперёд и 2 обратно и т.д. сколько всего шагов он сделает когда в первый раз окажется на расстоянии 10 шагов от места отправления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 + 2 = 6 шагов сделает Митя, чтобы оказаться на расстоянии 2-х шагов от места отправления, т.е.6 шагов для одного продвижения 2) 10 - 4 = 6 шагов - на таком расстоянии должен быть Митя перед последним продвижением в 4 шага 3) 6 шагов : 2 шага = 3 продвижения 4) 6 шагов * 3 = 18 шагов перед последним продвижением 5) 18 шагов + 4 шага = 22 шага всего сделает Митя, чтобы продвинуться на 10 шагов от места отправления Ответ: 22 шага.
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