Придумать небольшой текст про букву П , для " Города букв".
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Придумать небольшой текст про букву П , для " Города букв".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква П это буква парная. согласная, мчгкая. Без буквы П нету многих млов на свете. И живет она в городке букв. Запомни букву П и не спутай с Б.
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