Фонетический разбор слова телевизор Помогите пожалуйста
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Фонетический разбор слова телевизор Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телевизор [ т'ил'ив'изор]9букв 9зв 4слога
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