Расположи дроби в порядки возрастания 7/8 5/8 3/8 8/8 2/8

Математика
Расположи дроби в порядки возрастания 7/8 5/8 3/8 8/8 2/8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/8,3/8,5/8,7/8.......
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