К числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы получилось трёхзна??ное число делилилось на 7 без остатка ПРОШУ СРОЧНОООО!

Математика
К числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы получилось трёхзна??ное число делилилось на 7 без остатка ПРОШУ СРОЧНОООО!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
595:7=85...............
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