К числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы получилось трёхзна??ное число делилилось на 7 без остатка ПРОШУ СРОЧНОООО!

Математика

К числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы получилось трёхзна??ное число делилилось на 7 без остатка ПРОШУ СРОЧНОООО!

Автор: Гость