К какому частью речи относится слово раздавит
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К какому частью речи относится слово раздавит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздавит ( что сделает?) - глагол
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