К какому разряду относится местоимение "Них"??

Русский язык
К какому разряду относится местоимение "Них"??
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