К какому слову нельзя,не изменяя порядка букв, добавить букву" т", чтобы получилось новое слово: сор, веер, пара,, рубил, варил ? какие слова получатся из остальных?

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К какому слову нельзя,не изменяя порядка букв, добавить букву" т", чтобы получилось новое слово: сор, веер, пара,, рубил, варил ? какие слова получатся из остальных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорт, ветер, парта, трубил. Из слова "варил" путём добавления буквы Т получить новое слово нельзя.
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