К какому слову нельзя,не изменяя порядка букв, добавить букву" т", чтобы получилось новое слово: сор, веер, пара,, рубил, варил ? какие слова получатся из остальных?

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К какому слову нельзя,не изменяя порядка букв, добавить букву" т", чтобы получилось новое слово: сор, веер, пара,, рубил, варил ? какие слова получатся из остальных?

Автор: Гость