К словам перемещение, разветвляются, изгибаются, завихрение подберите однокоренные слова пожалуйста!
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К словам перемещение, разветвляются, изгибаются, завихрение подберите однокоренные слова пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение, место, местечко, помещение, перемещаться, местный, заместитель разветвляются, ветвь, ветка, ветвистый, разветвляясь, ветвление, веточка, ветвистость, ветвяной (сделанный из веток) изгибаются, гибкий, гибкость, гибко, загиб, изгиб, прогибаться, пригибать, сгибать завихрение - вихрь, вихревой, вихреобразование, взвихриться
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