Ка каких реках было сражение и какова его точная дата?(о Невской битве)
История
Ка каких реках было сражение и какова его точная дата?(о Невской битве)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Нева 15 июля 1240 г
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