Как быстро выучить географию
География
Как быстро выучить географию
Ответ(ы):
Гость:
Работай чаще по карте и атласу , не зубри нечего , просто читай и развивай зрительную память , начинай учить её с великих людей а потом переходи на более высокий уровень
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