Как читаются слова My family. I think every person alwags dreams about the place mhere he can speak about his problems chat with close frends where hecan feel happy and guiet.Forme it is my family and my home .
Английский язык
Как читаются слова My family. I think every person alwags dreams about the place mhere he can speak about his problems chat with close frends where hecan feel happy and guiet.Forme it is my family and my home .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Май фэмили. Ай финк эври пёрсон олвэйс дрим эбаот зе плэйс вээ хи кэн спик эбаот хис проблемс чат вис клоус фрэндс вээ хи кэн фил хэппи энд кваит. Фо ми ит ис май фэмили энд май хоум. Некоторые слова у тебя неправильно написаны!
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