Как деятельность человека влияет на природу северной америки
География
Как деятельность человека влияет на природу северной америки
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Гость:
На природу северной Америки влияет добыча нефти
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