Как делать это задание 3суток-1сутки8часов57мин= выполнить действие

Математика
Как делать это задание 3суток-1сутки8часов57мин= выполнить действие
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотри. Одни сутки сразу вычитаем. Остается двое суток минус 8 часов 57 минут. В двух сутках 48 часов минус 8 часов. Остается 40 часов минус 57 минут. Остается 39 часов 3 минуты. В секундах получается 140580 секунд
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