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Где родился и жил Пушкин
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Где родился и жил Пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пушкин родился в москве и жил он тоже в москве без родителей
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