Как должно измениться стоимость покупки если цена товара уменьшилась в 4 раза кол??чество осталось тем же самым
Математика
Как должно измениться стоимость покупки если цена товара уменьшилась в 4 раза кол??чество осталось тем же самым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшиться в 4 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Бежит,спешит лесной ручей.Он журчит,...Выберите слова -названия действий ручья.Ска??ите, какие еще слова могут называться действия ручья.Слова для ...
Математика