Как должно измениться стоимость покупки если цена товара уменьшилась в 4 раза кол??чество осталось тем же самым

Математика

Как должно измениться стоимость покупки если цена товара уменьшилась в 4 раза кол??чество осталось тем же самым

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