Бежит,спешит лесной ручей.Он журчит,...Выберите слова -названия действий ручья.Ска??ите, какие еще слова могут называться действия ручья.Слова для справок:звенит,смеется, торопится,перебегает, переливается.
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Бежит,спешит лесной ручей.Он журчит,...Выберите слова -названия действий ручья.Ска??ите, какие еще слова могут называться действия ручья.Слова для справок:звенит,смеется, торопится,перебегает, переливается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дейтсвия: Бежит, спешит, журчит. иогут: течет торопится стикает (от куда то?)
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