Бежит,спешит лесной ручей.Он журчит,...Выберите слова -названия действий ручья.Ска??ите, какие еще слова могут называться действия ручья.Слова для справок:звенит,смеется, торопится,перебегает, переливается.

Русский язык
Бежит,спешит лесной ручей.Он журчит,...Выберите слова -названия действий ручья.Ска??ите, какие еще слова могут называться действия ручья.Слова для справок:звенит,смеется, торопится,перебегает, переливается.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дейтсвия: Бежит, спешит, журчит. иогут: течет торопится стикает (от куда то?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помагите пожалуста решит ету упражнение пожалуста 314
Ответить
Математика
Дать определение.Умножение-это...
Ответить
Математика
Помогите плисс зделать 4 задание
Ответить
Алгебра
Решите срочно!! пожалуйста
Ответить
Английский язык
Переводите плиз срочно нужнл
Ответить