Переводите плиз срочно нужнл
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Переводите плиз срочно нужнл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая миска - с фруктами, -с салатом, с супом. Где яблоки? Они в миске. Большая клетка. Клетка для животных. Птичья клетка. Когда путешествовали я и моя птичка, она путешествовала в клетке. Умная собака. Умный вопрос. Умные дети. Что за умная идея. Том маленький умный мальчик. хороший попутчик. умный попутчик. Собака вскоре стала моим истинным компаньоном.
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