Привет! Мне по обществознанию задали написать эссе о добром человеке. Помогите, о ??оком человеке из России мне написать! Заранее спасибо!

Обществознание

Привет! Мне по обществознанию задали написать эссе о добром человеке. Помогите, о ??оком человеке из России мне написать! Заранее спасибо!

Автор: Гость