Привет! Мне по обществознанию задали написать эссе о добром человеке. Помогите, о ??оком человеке из России мне написать! Заранее спасибо!
Обществознание
Привет! Мне по обществознанию задали написать эссе о добром человеке. Помогите, о ??оком человеке из России мне написать! Заранее спасибо!
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Гость:
Можно написать о Льве Толстом
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