Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасибо зараннее
Литература
Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасибо зараннее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В театр ехать далеко - Надень туда лучше 3ко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой < беглый г??асный в корне слова> ;колокол весёлый будит спозаранок (...
Английский язык
География