Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасибо зараннее

Литература

Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасибо зараннее

Автор: Гость