Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасибо зараннее

Литература
Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасибо зараннее
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Гость:
В театр ехать далеко - Надень туда лучше 3ко
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