На помошь каких русских святых в битвах за родину землю надеялся князь александр ??евский
История
На помошь каких русских святых в битвах за родину землю надеялся князь александр ??евский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь, то это святые благоверные князья Борис и Глеб
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