В каком из "сказочных" слов нужно по правилам русского языка написать мягкий знак ??осле шипящего? - 1.кринявский шмяж; 2. уклая курол; 3. роглый мющ; 4. путакунекая квоч.

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В каком из "сказочных" слов нужно по правилам русского языка написать мягкий знак ??осле шипящего? - 1.кринявский шмяж; 2. уклая курол; 3. роглый мющ; 4. путакунекая квоч.

Автор: Гость