В каком из "сказочных" слов нужно по правилам русского языка написать мягкий знак ??осле шипящего? - 1.кринявский шмяж; 2. уклая курол; 3. роглый мющ; 4. путакунекая квоч.
Русский язык
В каком из "сказочных" слов нужно по правилам русского языка написать мягкий знак ??осле шипящего? - 1.кринявский шмяж; 2. уклая курол; 3. роглый мющ; 4. путакунекая квоч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет номер 4 Квочь (чья?) моя в ж.р 3 склонение всегда ставиться мягкий знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык