Список самых известных рассказов Льва Николаевича Толстого.

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Романы Семейное счастье (1859) Декабристы (1860—61, не­законч., опубл. 1884) Война и мир (1863—1869, печатался с 1865,1-е отд. изд. 1867—69, 3 изд. исправл. 1873) Анна Каренина (1873—1877, опубл. 1875—77) Воскресение (1889—1899, опубл. 1899) Трилогия: Детство, Отрочество и Юность · Детство · Отрочество · Юность