Помогите пожалуйста( срочно нужно) С 1 по 4 задание

Алгебра
Помогите пожалуйста( срочно нужно) С 1 по 4 задание
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